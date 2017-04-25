В Москве задержан подозреваемый в насилии над ребенком в больнице

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Следователи задержали мужчину, подозреваемого в насилии над ребенком в палате больницы в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Москве.

"В отношении 28-летнего мужчины возбуждено дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - отметили в ГСУ.

По версии следствия, 21 апреля мужчина в помещении палаты одной из московских больниц совершил в отношении 8-летней девочки насильственные действия сексуального характера.