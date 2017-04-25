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Московский фестиваль "Пасхальный дар" посетили более 3 млн человек

Москва
25 апреля, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
В рамках фестиваля было проведено 2,6 тыс. мастер-классов и интерактивных программ
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Более 3 млн человек посетили московский фестиваль "Пасхальный дар", который прошел с 12 по 23 апреля на 24 площадках. Об этом на заседании президиума столичного правительства сообщил руководитель департамента торговли услуг Москвы Алексей Немерюк.

"С 12 по 23 апреля в Москве прошел фестиваль "Пасхальный дар", который посетили свыше 3 млн человек", - сказал Немерюк.

В рамках фестиваля было реализовано 10 тыс. постных блюд, 70 тыс. куличей, 300 тыс. единиц продукции благотворительных фондов и монастырей. Для гостей фестиваля прошли 2,6 тыс. мастер-классов и интерактивных программ, в которых приняли участие 110 тыс. человек, 163 концертные и театральные программы.

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