Суд на 22 мая перенес рассмотрение иска москвички к McDonald's за два выбитых зуба

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы перенес на 22 мая рассмотрение иска на 1,1 млн рублей москвички Оксаны Чернявской к сети ресторанов McDonald's за два выбитых зуба после падения на мокром полу в одном из заведений сети. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В ходе заседания представитель истицы приобщила к делу фотографии, сделанные в день инцидента в ресторане. "Мои несовершеннолетние дети испугались при виде крови в тот день. В ресторане мне обещали компенсацию, однако позже отказали", - подчеркнула истица. "Сумму я указала в иске, исходя из расходов на лечение, причиненной мне боли и потрясения, испытанного детьми от моего внешнего вида", - уточнила она.

Представитель ответчика просил истицу огласить норму закона, которую нарушил McDonald's, отметив неточность ее правовой позиции. "Прошу суд истребовать медицинские справки учреждений, в которые обращалась истица во время лечения, для определения стоимости услуг и характера полученных травм", - отметил представитель McDonald's.

Суд постановил удовлетворить ходатайство ответчика. Кроме того, на следующее заседание в суд будут вызваны в качестве свидетелей работавшие в день происшествия уборщики и директор.

Как отмечается в иске, в прошлом году Чернявская поскользнулась на мокром полу в McDonald's и получила травму, потеряв два зуба, после чего ей пришлось обратиться к врачам. В связи с этим истица просит суд обязать McDonald's возместить ей траты на лечение в размере около 250 тыс. рублей, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 900 тыс. рублей.