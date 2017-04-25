В центре Москвы в ходе дорожного конфликта со стрельбой пострадал один человек

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате дорожного конфликта со стрельбой, произошедшего в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Около 12:00 на Бутырском Валу произошел дорожный конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из пистолета в своего оппонента, после чего скрылся", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС сообщили, что в районе дома номер 7 на улице Бутырский Вал произошло ДТП с участием двух машин, после которого один из водителей выстрелил из неустановленного оружия в сторону второго участника ДТП и скрылся.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, ведется розыск стрелявшего.