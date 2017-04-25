Пять немецких компаний локализуют свои производства в Москве

ГАННОВЕР, 25 апреля. /ТАСС/. Пять немецких компаний локализуют производство гидравлических систем, пищевых продуктов и робототехники на территории Москвы, соответствующие договоренности были достигнуты в рамках Международной промышленной выставки-ярмарки Hannover Messe 2017 ("Ганновер Мессе 2017") в Германии. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.

"Мы провели ряд переговоров с немецкими компаниями. Это будет связано с локализацией производства", - сказал он. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, Фурсин пояснил, что речь идет о производстве "гидравлических систем, пищевых продуктов, робототехники".

"Сегодня мы встречались с компанией Kuka ("Кука"), одним из ведущих производителей роботов, робототехники. Мы понимаем прекрасно тенденцию и будущее автоматизации всего производства и считаем, что одно из таких направлений - это создание партнерства между "Кукой" и российским интегратором с созданием производства на территории города", - отметил Фурсин.

Говоря о договоренностях с другими немецкими компаниями, он добавил: "Мы пока договорились о детальном плане-графике по каждым переговорам с подведением итогов на следующих мероприятиях. Предстоит мероприятие по металлообработке - выставка в Москве - и еще ряд мероприятий, где мы будем подводить итоги, связанные с локализацией производства".

"Еще очень важное для нас - обсуждение с компанией Rheinmetall ("Рейнметал"), которая занимается созданием академий на территории города, которые будут отвечать за инженерные профессии наших специалистов. Здесь тоже есть достаточно хорошая договоренность - то качество образования, которое есть в Германии, совмещенное с качеством образования, которое есть в Москве, даст объективные результаты с точки зрения уровня и навыков специалистов, работающих в инженерной сфере", - подчеркнул Фурсин.

Ранее Фурсин сообщил, что власти Москвы обсуждают с пятью иностранными компаниями возможность локализации их производств в столице, речь идет о производителях оборудования для выпуска продуктов питания.

По его словам, речь идет прежде всего о производстве оборудования для переработки молока, мяса, выпуска хлебобулочных изделий и напитков. При этом ранее эти компании не присутствовали в России, то есть их выход на российский рынок будет осуществлен через локализацию в Московском регионе.

Предполагается, что потребителями оборудования станут не только столичные производители пищевых продуктов, но и существующие и создаваемые в Центральном федеральном округе заводы.

Выставка в Ганновере

Ганноверская ярмарка остается крупнейшим событием не только в Германии, но и за рубежом. Выставка отражает тенденции мировой экономики, подчеркивая значимость таких направлений, как: ИТ и промышленная автоматизация, энергосбережение и экологическая ответственность, приводные системы и средства контроля, промышленные услуги и технологии, исследования и инновации.

Статус партнера Hannover Messe 2017 приняла Польша.