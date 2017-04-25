Сквер имени Чингиза Айтматова появится на юге Москвы

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Сквер имени Чингиза Айтматова появится в Южном административном округе (ЮАО) столицы. Об этом в своем микроблогге в сети Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Скверу на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе в #ЮАО присвоим имя выдающегося писателя Чингиза Айтматова — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 апреля 2017 г.

"Скверу на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе в ЮАО присвоим имя выдающегося писателя Чингиза Айтматова", - написал мэр.

Чингиз Айтматов, ставший автором десятков произведений на русском и киргизском языках, скончался в июне 2008 года, не дожив шесть месяцев до своего 80-летия. Он является народным писателем Киргизской ССР, академиком Академии наук Киргизской ССР, лауреатом трех Государственных премий СССР, лауреатом Ленинской премии СССР. С 1990 по 1994 год он работал послом СССР в Люксембурге, а с 1994 по 2006 год - послом Киргизии в странах Бенелюкса.

Похоронен Айтматов вблизи Бишкека в мемориале "Ата-Бейит" ("Память предков"), где также находится могила его отца Торекула, расстрелянного сотрудниками НКВД в 30-е годы.