Ветераны смогут бесплатно ездить на такси и в электричках на майские праздники в Москве

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Проезд на московских пригородных электричках и поездах "Аэроэкспресс" для ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) в течение майских праздников будет бесплатным. Кроме того, для участников ВОВ организуют бесплатное такси, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге Twitter.
В течение майских праздников проезд на пригородных электричках и "Аэроэкспрессах" будет бесплатным для ветеранов Великой Отечественной войны— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 апреля 2017 г.
"В течение майских праздников проезд на пригородных электричках и "Аэроэкспрессах" будет бесплатным для ветеранов Великой Отечественной войны", - написал мэр. Кроме того, по словам Собянина, участники ВОВ смогут воспользоваться бесплатным такси. Машины будут стоять у главного входа ВДНХ и на аллее Молодоженов на Поклонной горе.