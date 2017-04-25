С памятной церемонии у Мемориала Победы в Нетании начались Дни Москвы в Израиле

НЕТАНИЯ /Израиль/, 25 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Дни Москвы в Израиле стартовали с памятной церемонии у Мемориала Победы Красной Армии над нацистской Германией в израильском городе Нетания. Почетными гостями акции стали ветераны Великой Отечественной войны из России и Израиля, бывшие узники концлагерей. В церемонии приняли участие представители правительства Москвы, мэрии Нетании, дипломатического корпуса. На церемонии выступил Московский кадетский музыкальный корпус.

Выступления участников

"Наши два народа, народ России и народ Израиля, очень крепко связаны исторической памятью, - сказал на церемонии в Нетании возглавляющий делегацию правительства Москвы руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин. - Мы воздаем долг памяти тем, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Мы открываем дни Москвы неслучайно в этом месте, прежде всего мы хотим низко поклониться нашим ветеранам, потому что именно они дали нам возможность стоять под этим голубым небом".

Представитель мэрии Москвы отметил важность "высокого признания, которое отдано бойцам Красной Армии, положившим конец фашизму, остановившим страшный Холокост". "Это яркое свидетельство того, что мы вместе стремимся к миру", - сказал он у мемориала Победы в Нетании.

"Собравшись здесь, у этого великолепного памятника, мы воздаем долг погибшим во время Великой Отечественной войны в концлагерях и на полях сражений, - сказал в свою очередь посол РФ в Израиле Александр Шеин. - И мы воздаем наш долг глубочайшего уважения всем ветеранам, которые здесь присутствуют, тем, которые живут в Израиле, России, других странах".

Открытие фотовыставки

После памятной церемонии в Нетании в Музее памяти павших воинов состоялось открытие фотовыставки, посвященной 75-летию битвы под Москвой. "Одна из основных целей выставки - рассказать молодому поколению о еврейских героях, которые сражались в битве за Москву в Великую Отечественную войну", - сообщили корреспонденту ТАСС в оргкомитете мероприятия.

Фотопортреты героев предоставлены Музеем еврейского наследия и Холокоста в Мемориальной синагоге на Поклонной горе. Среди них рядовые бойцы и генералы, танкисты и пехотинцы, разведчики и артиллеристы, летчики и врачи.

Выставка также рассказывает о том, как жила и работала Москва в период войны: о проекте маскировки, о строительстве оборонительных сооружений на улицах города, о работе горожан на заводах и фабриках, о выдаче хлеба по карточкам.

Мемориал Победы

Мемориал Победы Красной Армии над нацистской Германией расположен в самом центре Нетании на живописном берегу Средиземного моря. Он находится рядом с комплексом"Бейт Яд ле-Баним", посвященным памяти воинов, павших за Государство Израиль.

К самому монументу посетители подходят по "темному лабиринту" - зигзагообразному проходу из черного камня, повороты которого символизируют основные трагические моменты в истории еврейского народа. Затем перед посетителями открывается "свет в конце тоннеля" - выход на залитую солнцем круглую площадку с видом на море, в центре которой установлена скульптура в виде крыльев голубя, традиционно символизирующего мир и добро, душевную связь с божественным миром.

Дни Москвы

Мероприятия Дней Москвы в Израиле проходят в этом году с 25 по 27 апреля. Они состоятся сразу в четырех городах Израиля - Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и Нетании. Среди основных мероприятий - деловой форум, переговоры, встречи, круглые столы по экономическому и технологическому сотрудничеству, фотовыставки, спортивные соревнования, выступления российских артистов.