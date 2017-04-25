Конкурс "Московская весна a cappella" может стать ежегодным

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Музыкальный конкурс "Московская весна a cappella", который впервые пройдет с 28 апреля по 8 мая в столице, станет ежегодным. Об этом сообщила представитель оргкомитета смотра Алла Клименко.

"Это первый опыт, и мы надеемся, что он будет успешным. Конечно, планируем, что конкурс станет ежегодным. Все будет зависеть, прежде всего, от того, как москвичи и гости столицы примут его", - отметила Клименко.

Такую надежду высказал и председатель жюри смотра, продюсер Виктор Дробыш. "И в России, и за рубежом люди любят петь всегда, везде, особенно в таких неожиданных местах. Этот опыт не будет одноразовым, я думаю, что этот фестиваль у нас будет на ближайшие как минимум сто лет", - предположил он.

В этом году в конкурсе примут участие 168 коллективов из 12 стран: России, Великобритании, Испании, Италии, США, Венгрии, Франции, Польши, Сингапура, Грузии, Литвы и Австрии. Вокалисты, прошедшие отбор, будут выступать перед москвичами и туристами с 28 апреля по 7 мая. В эти дни Москва превратится в большую концертную площадку: выступления пройдут на столичных улицах и площадях, на вокзалах (Рижском и Белорусском), даже на балконах домов. Всего гостей фестиваля ждет более 12 тыс. часов живого пения.

Член жюри конкурса, оперная певица Любовь Казарновская выразила надежду, что ярче всех проявят себя российские музыканты.

"Пение а cappella - это высший пилотаж, потому что там надо держать тон, интонацию, надо быть очень музыкально оснащенным человеком, чтобы зрителя завлечь, придумать какое-то интересное изложение. Русский народ певучий, и те, кто к нам приедет, покажут, на что они способны. Но, я думаю, что российские голоса должны всех перепеть, я на это надеюсь", - поделилась артистка.

Итоги "Московской весны a cappella" будут подведены 8 мая. Призовой фонд конкурса, сформированный из спонсорских средств, составляет 17 млн рублей, в том числе Гран-при - 6,2 млн руб., первое место - 1,8 млн руб., второе место - 1,2 млн руб., третье место - 600 тыс. рублей. В тот же день пройдет гала-концерт с участием победителей конкурса.

"Московская весна"

Фестиваль "Московская весна" пройдет в столице с 28 апреля по 9 мая. На площадках фестиваля посетителей ждут многочисленные выступления творческих коллективов, театрализованные представления, творческие мастер-классы и отличные возможности для занятий спортом на свежем воздухе.

Ко Дню Победы в рамках фестиваля "Московская весна" пройдет специальная программа. 8-9 мая на площадках фестиваля организуют 60 мастер-классов по изготовлению открыток для ветеранов, 35 тематических мини-лекций и 10 курсов медсестер по оказанию первой помощи. В фестивальных шале можно будет приобрести выпуск фронтовой газеты, изучить азбуку Морзе, принять участие в тематических квестах. На улицах заработают полевые кухни, будут проводиться конкурсы рисунков, посвященных Дню Победы.