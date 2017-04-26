Местами небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют на 26 апреля в Московском регионе сырую, ветреную, но теплую погоду.

"Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 15-17, по области - 13-18 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается южной четверти 7-12 м/с, местами его порывы усилятся до 15 м/с.

Предстоящей ночью будет облачно, пойдет дождь. В столице столбики термометров покажут 6-8 градусов, в Подмосковье будет от 4 до 9 градусов тепла. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Днем в четверг характер погоды не изменится - будет пасмурно и дождливо. В Москве воздух прогреется до 12-14 градусов, по области будет от 9 до 14 градусов тепла. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.