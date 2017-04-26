В Москве задержаны серийные воры, похищавшие платежные терминалы из магазинов

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Сотрудники московского уголовного розыска задержали подозреваемых в серии краж платежных терминалов из магазинов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"В полицию поступил ряд обращений о кражах платежных терминалов из магазинов на территории столицы. Как было установлено сотрудниками полиции, неизвестные, надев медицинские маски, похищали терминалы оплаты и скрывались с места преступления на автомобиле с подложными номерами", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники Московского уголовного розыска задержали двоих подозреваемых: 20-летнего приезжего из Ростовской области и 29-летнего уроженца ближнего зарубежья. "Оба мужчины были ранее судимы по за кражи. При задержании в машине был обнаружен и изъят платежный терминал, похищенный из магазина на западе столице, также в ходе осмотра автомобиля обнаружены и изъяты лом, медицинские маски, перчатки и иные доказательства преступной деятельности задержанных", - уточнили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны. В ходе расследования установлена причастность подозреваемых к шести подобным эпизодам преступной деятельности на территории Москвы.