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В Москве задержаны серийные воры, похищавшие платежные терминалы из магазинов

Москва
26 апреля, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Полиция задержала 20-летнего приезжего из Ростовской области и 29-летнего уроженца ближнего зарубежья
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Сотрудники московского уголовного розыска задержали подозреваемых в серии краж платежных терминалов из магазинов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В полицию поступил ряд обращений о кражах платежных терминалов из магазинов на территории столицы. Как было установлено сотрудниками полиции, неизвестные, надев медицинские маски, похищали терминалы оплаты и скрывались с места преступления на автомобиле с подложными номерами", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники Московского уголовного розыска задержали двоих подозреваемых: 20-летнего приезжего из Ростовской области и 29-летнего уроженца ближнего зарубежья. "Оба мужчины были ранее судимы по за кражи. При задержании в машине был обнаружен и изъят платежный терминал, похищенный из магазина на западе столице, также в ходе осмотра автомобиля обнаружены и изъяты лом, медицинские маски, перчатки и иные доказательства преступной деятельности задержанных", - уточнили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны. В ходе расследования установлена причастность подозреваемых к шести подобным эпизодам преступной деятельности на территории Москвы.

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