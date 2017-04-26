На 20% сократилось количество ДТП в Москве в I квартале 2017 года

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Количество ДТП в Москве за первые три месяца 2017 года сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщил журналистам руководитель Центра организации дорожного движения правительства Москвы Вадим Юрьев.
"По данным ГИБДД, за три месяца 2017 года число ДТП снизилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - сказал он.
Кроме того, по его словам, благодаря совместным усилиям ГИБДД и транспортного комплекса Москвы в рамках мер по повышению безопасности дорожного движения в 2017 году удалось спасти 26 человек от гибели в ДТП и 325 человек - от ранений.
"Мы видим, что водители становятся более дисциплинированными, и с каждым годом нарушений становится меньше. Это важный аспект дисциплины на дороге, который позволяет сделать движение в городе более безопасным и комфортным", - отметил Юрьев.
Он добавил, что достичь таких результатов удалось с помощью внедрения в Москве комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) и пересмотра работы наземного городского пассажирского транспорта. Такие мероприятия, как организация парковочного пространства и его упорядочивание, а также пересмотр схемы движения на перегруженных участках, в комплексе дают положительный эффект - увеличение пропускной способности и скорости, а главное, снижение уровня аварийности, отметил Юрьев.
КСОДД включает в себя организацию парковочного пространства, в том числе для такси, установку дополнительных знаков, ввод одностороннего движения на отдельных улицах, обустройство правоповоротных полос и заездных карманов, перенастройку светофорных объектов, перенос остановочных пунктов и повышение уровня безопасности дорожного движения в целом.