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Полоса движения будет выделена на Волоколамском шоссе Москвы к Кубку конфедераций

Москва
26 апреля, 12:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Ввод дополнительной полосы движения обеспечит транспортную доступность для автобусов с болельщиками
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Дополнительная полоса для движения автотранспорта будет выделена на Волоколамском шоссе столицы на участке от канала им. Москвы до Ленинградского шоссе. Как сообщил руководитель Центра организации дорожного движения Москвы Вадим Юрьев, такое решение принято властями столицы в связи с проведением чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций.

"В рамках проведения мирового первенства по футболу в Москве будет введена выделенная полоса на Волоколамском шоссе от канала им. Москвы до Ленинградского шоссе", - сказал он.

По его словам, ввод временной выделенной полосы позволит обеспечить транспортную доступность для автобусов с болельщиками. На прилегающих участках будет изменена схема дорожного движения. Временные изменения коснутся Тушинского тоннеля, а также 6 улиц, примыкающих к окрестностям стадиона "Спартак".

"Кроме того, в Москве уже обустроены парковочные места для туристических автобусов по 11 адресам. Всего в городе 16 точек, предназначенных для парковки автобусов", - добавил Юрьев.

Летом 2017 года в России будет проходить Кубок конфедераций по футболу. В Москве запланировано проведение 4 матчей, все они пройдут на стадионе "Спартак" в Тушине.

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Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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