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ЦОДД прогнозирует осложнения дорожного движения в Москве в конце недели

Москва
26 апреля, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Осложнение дорожного движения по направлению в область связано с праздниками и началом дачного сезона
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупреждает столичных водителей об осложнении дорожного движения по направлению в область в преддверии майских праздников. Об этом журналистам сообщил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

"В четверг в течение дня будет наблюдаться осложнение дорожного движения на вылетных магистралях в сторону области - это связано с открытым дачным сезоном, а также с предпраздничными днями", - отметил Юрьев.

По его словам, специалистами ЦОДД был проведен анализ транспортных показателей. К примеру, в марте количество автомобилей, выезжающих из города в пятницу - составляло более 800 тысяч. В апреле - уже более 1 миллиона. В преддверии майских праздников количество автомобилей также увеличится.

"Следует отметить, что наибольшие затруднения движения будут наблюдаться на границах города, где количество полос на магистралях, ведущих в область, уменьшается после МКАД. Наиболее проблемными являются Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, Профсоюзная улица, Рязанский проспект", - сказал Юрьев.

Он напомнил жителям столицы, что департаментом капитального ремонта города Москвы начаты работы на Садовом кольце в рамках реализации программы благоустройства "Моя улица". Благоустройство началось и на внутренней, и на внешней сторонах Садового кольца. Движение будет ограничено на одной из четырех полос. Работы по благоустройству также начались на Бульварном кольце и в районе Якиманской набережной, они продлятся до конца августа.

"В связи с этим в центральной части города будет серьезно затруднено движение, а также ликвидированы парковочные места на время проведения работ. В результате увеличения нагрузок на прилегающие улицы ЦОДД прогнозирует затруднения движения в центральной части города и увеличение загруженности дорог до 8-9 баллов в утренние и вечерние часы пик. Основные затруднения будут наблюдаться на Садовом и Бульварном кольцах, а также на улицах, прилегающим к ним", - добавил Юрьев.

Моя улица

Как ранее сообщал заммэра Москвы по вопросам жилищно- коммунального хозяйства Петр Бирюков, программа "Моя улица", которая реализуется уже третий год, в этом году "станет еще масштабнее". В 2015 году было благоустроенно 47 общественных городских пространств, в 2016 году - 61 пространство, в 2017 году в программу войдет более 80 пространств, включая улицы, въездные группы, крупные площади.

"Цель программы - сделать город максимально комфортным и привлекательным для москвичей и гостей столицы", - подчеркнул он. В рамках программы планируется высадить 4,5 тыс. крупномерных деревьев и почти 100 тыс. кустарников (в прошлом году - более 8 тыс. деревьев и свыше 150 тыс. кустарников).

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