В Москве задержан мужчина, выбивший дверь чужой квартиры и похитивший оттуда собаку

МОСКВА, 26 апреля./ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который выбил дверь квартиры на севере Москвы и похитил лабрадора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В дежурную часть ОМВД России по району Ховрино поступило сообщение от женщины о том, что дверь в ее квартиру повреждена и пропала собака. Сотрудники полиции установили, что неизвестный выбил входную дверь и проник в квартиру, расположенную на Петрозаводской улице. Из дома злоумышленник похитил собаку породы лабрадор по кличке Лорд", - сказал собеседник агентства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый ранее неоднократно судимый 63-летний мужчина.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

"Похищенная собака возвращена хозяйке", - подчеркнули в пресс-службе.