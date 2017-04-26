В Москве задержан мужчина, выбивший дверь чужой квартиры и похитивший оттуда собаку

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МОСКВА, 26 апреля./ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который выбил дверь квартиры на севере Москвы и похитил лабрадора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"В дежурную часть ОМВД России по району Ховрино поступило сообщение от женщины о том, что дверь в ее квартиру повреждена и пропала собака. Сотрудники полиции установили, что неизвестный выбил входную дверь и проник в квартиру, расположенную на Петрозаводской улице. Из дома злоумышленник похитил собаку породы лабрадор по кличке Лорд", - сказал собеседник агентства.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый ранее неоднократно судимый 63-летний мужчина.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
"Похищенная собака возвращена хозяйке", - подчеркнули в пресс-службе.