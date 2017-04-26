Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгордума поддержала установку памятной доски богослову Павлу Флоренскому

Москва
26 апреля, 13:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Памятная доска будет расположена на внешней стороне фасада здания Всероссийского электротехнического института имени Ленина
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Московские депутаты поддержали установку памятной доски ученому и богослову Павлу Флоренскому. Об этом стало известно на заседании Мосгордумы.

"Предлагается включить памятную доску в перечень предложений о возведении произведений монументального искусства городского значения. Комиссия по культуре и массовым коммуникациям и комиссия по монументальному искусству одобрили ее установку", - сказал депутат Евгений Герасимов.

Памятная доска Флоренскому появится на внешней стороне фасада здания Всероссийского электротехнического института имени Ленина, расположенного по адресу улица Красноказарменная, д. 12.

П. А. Флоренский (1882-1937 годы) - русский православный священник, богослов религиозный ученый, поэт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
9
Собянин: новые вагоны метро "Москва" – одни из лучших в мире
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
2
На липецкой фабрике Roshen начались увольнения
3
Тимакова: Медведев не придает значения соцопросам, проведенным по политическому заказу
4
Блогера Илью Варламова облили зеленкой в Ставрополе
5
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
6
СК возбудил уголовное дело по факту нападения со стрельбой на западе Москвы
7
Шойгу: удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих
Темы дня
Загрузка...
Реклама