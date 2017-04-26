Мосгордума поддержала установку памятной доски богослову Павлу Флоренскому

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Московские депутаты поддержали установку памятной доски ученому и богослову Павлу Флоренскому. Об этом стало известно на заседании Мосгордумы.

"Предлагается включить памятную доску в перечень предложений о возведении произведений монументального искусства городского значения. Комиссия по культуре и массовым коммуникациям и комиссия по монументальному искусству одобрили ее установку", - сказал депутат Евгений Герасимов.

Памятная доска Флоренскому появится на внешней стороне фасада здания Всероссийского электротехнического института имени Ленина, расположенного по адресу улица Красноказарменная, д. 12.

П. А. Флоренский (1882-1937 годы) - русский православный священник, богослов религиозный ученый, поэт.