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Полиция обнаружила машину, на которой скрылся открывший стрельбу на западе Москвы мужчина

Москва
26 апреля, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
В настоящий момент продолжается поиск стрелявшего
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Полиция обнаружила белый автомобиль Toyota, на которой скрылся неизвестный мужчина, открывший стрельбу на Студенческой улице на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах столицы.

"Машина, объявленная ранее по плану "Перехват", обнаружена. Поиск стрелявшего продолжается", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС сообщили, что московская полиция ищет белую "Тойоту", на которой скрылся неизвестный после стрельбы в районе дома номер 15 на улице Студенческой.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия") после нападения со стрельбой на западе столицы. По данным ГСУ СК РФ по Москве, у жилого дома на Студенческой улице неизвестный в маске напал на мужчину и несколько раз выстрелил в него, пострадавший госпитализирован.

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