Маломерное судно потеряло управлении на Москва-реке

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Столичные спасатели отбуксировали потерявшее управление судно на Москва-реке к причалу около Храма Христа Спасителя. Об этом ТАСС сообщили в департаменте гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Москвы.

"Сегодня в 12:30 мск в акватории Москвы-реки потеряло управление маломерное судно "Викинг" с экипажем из трех человек, которое буксировало понтон небольшого размера. Это создавало помехи судовому ходу", - сказал собеседник агентства.

Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах "Крымский мост" отбуксировали "Викинг" к причалу "Патриарший" около Храма Христа Спасителя.