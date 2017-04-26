Один пострадавший госпитализирован после ДТП с такси на юге МКАД

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на юге МКАД, пострадал один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"На 24-м км МКАД произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительной информации, в результате аварии пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили ТАСС в столичном департаменте гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, вертолет Московского авиационного центра эвакуировал пострадавшую женщину в столичную больницу номер 39.
По предварительным данным, столкнулись две машины такси.