Один пострадавший госпитализирован после ДТП с такси на юге МКАД

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на юге МКАД, пострадал один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На 24-м км МКАД произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительной информации, в результате аварии пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в столичном департаменте гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, вертолет Московского авиационного центра эвакуировал пострадавшую женщину в столичную больницу номер 39.

По предварительным данным, столкнулись две машины такси.