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Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

Москва
26 апреля, 21:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков отметил, что атмосферный фронт, который подошел к столичному региону с запада, несет сильные дожди и шквалистый ветер
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Городские службы переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды в Москве. Об этом в среду сообщил заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Он отметил, что атмосферный фронт, который подошел к столичному региону с запада, несет сильные дожди и шквалистый ветер.

"По данным синоптиков, дожди, местами сильные, будут идти несколько суток. К вечеру завтрашнего дня местами может выпасть до 22 мм осадков, а это - половина месячной нормы", - уточнил Бирюков, добавив, что в Москве сохранится сильный ветер с порывами до 17 м/с.

"Все городские службы из-за ухудшения погоды переведены на усиленный режим работы. Им даны предписания по защите от порывов ветра зданий, сооружений, жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, рекламных конструкций, строящихся объектов и строительной техники", - подчеркнул заммэра. По его словам, под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. ГУП "Мосводосток" организовало дежурство аварийных бригад в местах возможных скоплений воды.

"В готовность приведены все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций, в том числе бригады по ремонту кровель, уборке сломанных и упавших деревьев, рекламных щитов, дорожных знаков и указателей", - сказал Бирюков. По его словам, москвичи могут обращаться в оперативные службы города за помощью в случае возникновения экстренных ситуаций.

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