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В центре Москвы будет перекрыто движение в связи с репетицией парада

Москва
27 апреля, 0:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Движение общественного транспорта также будет ограничено

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Движение автотранспорта будет ограничено в центре столицы 27 апреля и 3 мая в связи с проведением репетиции военного парада на Красной площади. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД России по Москве.

"В связи с подготовкой к военному параду на Красной площади, посвященному 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 27 апреля и 3 мая 2017 года с 17:00 мск и до окончания мероприятий будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного по ряду улиц", - сказали в ведомстве.

Движение будет перекрыто по улицам Нижние Мневники и Мневники, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальной площади, Тверская и Охотный ряд, Театральному проезду, Новой площади, Китайгородскому проезду, Москворецкой и Кремлевской набережным, Боровицкой площади, улицам Моховая, Воздвиженка и Новый Арбат, Новинскому, Страстному и Тверскому бульварам, Б. Путинковскому переулку, Б. Москворецкому мосту, ул. Болотная, Болотной площади, ул. Солянка и Б. Каменному мосту.

Госавтоинспекция просит столичных водителей быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

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