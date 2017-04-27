На майские праздники в местах массовых гуляний в Москве ограничат продажу алкоголя

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Продажа алкоголя будет ограничена в Москве на майские праздники. Временный запрет будет действовать в местах массовых гуляний. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.
"На майские праздники в столице ограничат продажу алкоголя. 1, 8 и 9 мая в местах проведения массовых мероприятий и расположенных рядом магазинах временно запретят торговлю крепкими спиртными и слабоалкогольными напитками, в том числе пивом в любой емкости", - говорится в сообщении. Под ограничения попадут прохладительные напитки в стеклянной таре.
"Ограничительные меры по продаже алкоголя необходимы для предотвращения травматизма, а также с целью профилактики противоправных действий", - подчеркнул глава Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.
В этом году Праздник Весны и Труда, 1 Мая, выпадает на понедельник, поэтому он объявлен нерабочим днем. День Победы, 9 мая, россияне будут отмечать во вторник, предшествующий ему понедельник также объявлен выходным.
На майские праздники в Москве подготовили сотни массовых мероприятий. Среди них концерты, кинопоказы, театральные постановки. Празднование развернется на 35 центральных и девяти окружных площадках. В День Победы в 19 городских парках и на ВДНХ запустят фейерверки.
Кроме того, в эти дни в Москве будет проходить фестиваль "Московская весна". Горожан ждут мастер-классы, пешие экскурсии и анимационная программа. Всего в мероприятиях задействовано 57 площадок, из них 38 будут музыкальными. На них выступят участники международного вокального конкурса "Московская весна a cappella", который впервые проводят на фестивале.