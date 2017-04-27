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Количество туристов из Китая за первый квартал 2017 года выросло в Москве на 70%

Москва
27 апреля, 10:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

По словам заместителя руководителя департамента спорта и туризма Москвы, туристы из Ирана, Северной и Латинской Америки также проявляют интерес к путешествиям в столицу

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Количество китайских туристов, посетивших Москву за первый квартал 2017 года, выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщил в ходе II Международного форума по внутреннему и въездному туризму "Путешествуй по России!" заместитель руководителя департамента спорта и туризма Москвы Константин Горяинов.

"Китайские туристы к нам активно едут, за первый квартал на 70% приехало туристов из КНР больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Горяинов.

По его словам, такой интерес со стороны китайских туристов связан не столько с так называемым "красным" маршрутом (посвящен 100-летию Октябрьской революции), сколько с активной работой по продвижению туристических возможностей столицы на китайском рынке.

Горяинов также отметил, что в этом году интерес к Москве проявляют туристы из Ирана, Северной и Латинской Америки. По оценкам столичных властей, общее число туристов, побывавших в Москве, в 2018 году достигнет 20 млн человек. В прошлом году их число превысило 17 млн человек.

По числу иностранных туристов в Москве одну из лидирующих позиций занимают жители Китая. В 2016 году в столице России побывали около 500 тыс. туристов из КНР.

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