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В суд передано дело трех экс-полицейских, похитивших 44 квартиры в Москве

Москва
27 апреля, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Фигуранты дела присвоили жилые помещения, предназначавшиеся гражданам, пострадавшим от действий недобросовестного застройщика ЗАО "Энергостройкомплект-М"

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении трех бывших московских полицейских и их сообщников, обвиняемых в хищении 44 квартир, предназначенных для пострадавших от действий недобросовестного застройщика, передано в суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении трех бывших сотрудников столичной полиции, а также пятерых их соучастников, не являвшихся государственными служащими. В зависимости от роли каждого они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения, получении взятки в особо крупном размере и фальсификации доказательств по уголовному делу", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в 2011 году бывший старший следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по Москве Анжела Амзина создала преступное сообщество, в которое вошли бывшие следователи ГСУ столичного главка Сергей Кавун и Евгений Примаков, а также представители бизнеса Илья Чижанов, Сергей Королев, Дмитрий Двойных, Антон Бордовский и Юрий Жовтяк. Фигуранты присвоили жилые помещения, находившиеся в собственности Москвы, которые предназначались для предоставления гражданам, пострадавшим от действий недобросовестного застройщика ЗАО "Энергостройкомплект-М". "Путем обмана и введения в заблуждение граждан и должностных лиц органов исполнительной власти столицы, а также злоупотребления их доверием, подельники добились признания в качестве обманутых дольщиков заранее подысканных лиц, которые таковыми не являлись", - добавил он, подчеркнув, что всего соучастниками было похищено 44 квартиры в Москве на сумму не менее 199 млн рублей.

Следствием также установлено, что в результате совместных противоправных действий в 2012 году Амзина получила через посредника взятку в виде незаконного оказания ей услуг имущественного характера на общую сумму более 40,9 млн рублей, а ее соучастники Примаков, Сидорук и Черногоров в 2015 году получили взятку в общей сумме свыше 4,9 млн рублей.

"Следователями СК установлены и допрошены более 100 свидетелей, проведено более 25 сложных судебных экспертиз, выводы которых позволили установить причастность всех соучастников к указанным преступлениям. Один из фигурантов уголовного дела находится в международном розыске, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство", - заключили в ведомстве.

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