Более 11 тыс. единиц техники будут убирать Москву в майские праздники

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Городские службы в праздничные дни обеспечат своевременную уборку мест проведения массовых мероприятий в Москве, объектов улично-дорожной сети и дворов. Об этом сообщил журналистам заместитель столичного мэра Петр Бирюков.

"Всего в праздники на уборку городских территорий ежедневно будут выходить более 11 тыс. единиц уборочной техники и около 48 тыс. рабочих ручной уборки и дворников", - сказал Бирюков.

По его словам, для сбора отходов и мусора в Москве дополнительно выделено 30 бункеров, которые установят в местах массовых мероприятий.

Для обслуживания праздничных мероприятий в городе разместят до 1 тыс. передвижных компактных туалетов.