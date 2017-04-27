Более 11 тыс. единиц техники будут убирать Москву в майские праздники

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Городские службы в праздничные дни обеспечат своевременную уборку мест проведения массовых мероприятий в Москве, объектов улично-дорожной сети и дворов. Об этом сообщил журналистам заместитель столичного мэра Петр Бирюков.
"Всего в праздники на уборку городских территорий ежедневно будут выходить более 11 тыс. единиц уборочной техники и около 48 тыс. рабочих ручной уборки и дворников", - сказал Бирюков.
По его словам, для сбора отходов и мусора в Москве дополнительно выделено 30 бункеров, которые установят в местах массовых мероприятий.
Для обслуживания праздничных мероприятий в городе разместят до 1 тыс. передвижных компактных туалетов.