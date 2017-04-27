Порядка 390 бригад коммунальщиков дежурят на московских улицах в связи с дождем

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Около 390 бригад "Мосводостока" дежурят в круглосуточном режиме на московских улицах в связи с ухудшением погоды. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Минувшей ночью в городе выпало 6 мм осадков, или порядка 15% месячной нормы.

"Организовано круглосуточное дежурство порядка 390 бригад, что составляет 1168 рабочих предприятия, порядка 290 единиц техники, в том числе спецтехники", - отметили в пресс-службе, уточнив, что пока заявлений на ликвидацию скоплений воды не поступало.

На контроле коммунальщиков находятся около 200 мест, где возможны подтопления и за которыми закреплена специализированная откачивающая техника для оперативного принятия мер по откачке воды.

При обнаружении скоплений воды можно обратиться в Центральную диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток" и оставить заявку на вызов бригады по телефону 8 (495) 657-87-03.-