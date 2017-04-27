Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порядка 390 бригад коммунальщиков дежурят на московских улицах в связи с дождем

Москва
27 апреля, 12:04 UTC+3

В настоящее время около 200 мест находятся на контроле коммуникальщиков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Около 390 бригад "Мосводостока" дежурят в круглосуточном режиме на московских улицах в связи с ухудшением погоды. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Минувшей ночью в городе выпало 6 мм осадков, или порядка 15% месячной нормы.

"Организовано круглосуточное дежурство порядка 390 бригад, что составляет 1168 рабочих предприятия, порядка 290 единиц техники, в том числе спецтехники", - отметили в пресс-службе, уточнив, что пока заявлений на ликвидацию скоплений воды не поступало.

На контроле коммунальщиков находятся около 200 мест, где возможны подтопления и за которыми закреплена специализированная откачивающая техника для оперативного принятия мер по откачке воды.

При обнаружении скоплений воды можно обратиться в Центральную диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток" и оставить заявку на вызов бригады по телефону 8 (495) 657-87-03.-

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
9
Собянин: новые вагоны метро "Москва" – одни из лучших в мире
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
2
"Газпром" увеличил требования к "Нафтогазу" до $37 млрд
3
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
4
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
5
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
6
СК опроверг информацию о перегрузке разбившегося под Сочи Ту-154
7
Суд арестовал 23 объекта недвижимости экс-главы Марий Эл
Темы дня
Загрузка...
Реклама