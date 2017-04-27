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До 24 градусов тепла ожидается в Москве и области 1 мая

Москва
27 апреля, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Местами возможен небольшой дождь в течение 10-30 минут

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Погода в Москве и Подмосковье 1 мая будет по-летнему теплой и комфортной. Воздух в столичном регионе может прогреться до 24 градусов тепла, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В Москве и области ожидается температура 19-24 градусов тепла. Местами возможен небольшой кратковременный дождь", - уточнил представитель метеослужбы.

В ночь на 1 мая температура воздуха составит 6-11 градусов тепла. Ночью 2 мая ожидается до 8-12 градусов, днем - до 22 градусов тепла. В последующие дни возможно небольшое похолодание - до 12-18 градусов.

Ранее директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в ночь на 29 апреля температура в Москве повысится до 20-22 градусов тепла и сохранится в течение первой половины майских праздников.

По его словам, вероятность выпадения осадков на майские праздники небольшая. 1 мая, отметил Вильфанд, возможен "местами небольшой кратковременный дождь" в течение 10-30 минут. 2 мая, по словам главы Гидрометцентра, вероятность осадков несколько увеличится.

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