До 24 градусов тепла ожидается в Москве и области 1 мая

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Погода в Москве и Подмосковье 1 мая будет по-летнему теплой и комфортной. Воздух в столичном регионе может прогреться до 24 градусов тепла, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.
"В Москве и области ожидается температура 19-24 градусов тепла. Местами возможен небольшой кратковременный дождь", - уточнил представитель метеослужбы.
В ночь на 1 мая температура воздуха составит 6-11 градусов тепла. Ночью 2 мая ожидается до 8-12 градусов, днем - до 22 градусов тепла. В последующие дни возможно небольшое похолодание - до 12-18 градусов.
Ранее директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в ночь на 29 апреля температура в Москве повысится до 20-22 градусов тепла и сохранится в течение первой половины майских праздников.
По его словам, вероятность выпадения осадков на майские праздники небольшая. 1 мая, отметил Вильфанд, возможен "местами небольшой кратковременный дождь" в течение 10-30 минут. 2 мая, по словам главы Гидрометцентра, вероятность осадков несколько увеличится.