Апрель в Москве может стать самым дождливым за последние 30 лет

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Апрель 2017 года в Москве может стать самым "мокрым" с 1986 года. Об этом сообщилив Гидрометцентре РФ. К утру четверга в столице выпало 60 мм (136% от нормы) - рекорд с 2013 года.

"Поскольку атмосферный фронт северного циклона будет перемещаться по территории Московской области вплоть до пятницы, за это время может выпасть еще значительное количество осадков (местами до половины месячной нормы). И тогда месяц может стать самым влажным за последние 30 лет (с 1986 года, когда суммарно в апреле выпало 98 мм)", - отметил представитель метеослужбы.

По данным Гидрометцентра, затем следует ждать потепления. Средняя температура прошедших 26 дней апреля - 4,7 градуса, что пока на 0,8 градусов ниже нормы. Поскольку впереди резкое потепление, отрицательное отклонение продолжит сокращаться, и месяц в целом по температуре окажется близким к норме.

В пятницу, 28 апреля, дожди еще продолжатся. Ночью в столице будет 3-5 градусов и 2-7 градусов по области. Днем 9-11 в мегаполисе, в Подмосковье - 6-11, на юге - до 15 градусов.

В ночь на субботу местами еще может пройти небольшой дождь. В Москве не прохладнее 5-7, по области - 4-9 градусов. День будет солнечным, потеплеет до 20-22 в столице и до 18-23 градусов Подмосковье. Апрель завершится сухой и очень теплой погодой: в воскресенье 30 апреля ночью в Москве - 8-10 градусов, по области - 6-11, днем - 21-23 градуса в столице и 19-24 градусов - в Подмосковье.

1 мая ночью будет 6-11 градусов, днем - 19-24 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь, и окажется очень кстати. Во вторник 2 мая прогнозируется небольшой дождь, ночью - 8-13, днем - 17-22 градуса.