Власти Москвы после жалоб жителей отказались от строительства высотки на востоке города

Чернышенко: КХЛ согласовала с ФХР новый контракт сроком на четыре годаСпорт 27 апреля, 19:20
ТАСС и движение "Бессмертный полк" подготовили карту шествия 9 мая в МосквеОбщество 27 апреля, 19:20
Шарапова заявила, что счастлива выйти в четвертьфинал турнира WTA в ШтутгартеСпорт 27 апреля, 19:07
Тарпищев: Шарапова здорово вернулась в большой теннисСпорт 27 апреля, 19:01
Министр курортов и туризма Крыма поддержал идею молодежи возродить фестиваль "КаZантип"Общество 27 апреля, 19:01
Протесты в Венесуэле: причины и реакцияМеждународная панорама 27 апреля, 19:00
"Краснодар" обыграл "Амкар" в матче чемпионата РоссииСпорт 27 апреля, 18:53
Путин и Абэ договорились запустить полеты на Южные Курилы для бывших жителей острововМеждународная панорама 27 апреля, 18:53
AFP: в Париже неизвестные ограбили квартиру премьера ФранцииПроисшествия 27 апреля, 18:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия Москвы отказалась от строительства высотного дома на 11-й Парковой улице, 46 в районе Северное Измайлово на востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
"Ранее на данном земельном участке планировалось построить высотный жилой комплекс. Против этого проекта активно выступали местные жители", - пояснили в пресс-службе, добавив, что для разрешения конфликта был организован диалог между инициативной группой жителей, Москомархитектурой и представителями компании-инвестора.
"По итогам обсуждения правительство Москвы приняло решение о нецелесообразности строительства высотного жилого дома, что и было отражено в недавно принятых правилах землепользования и застройки", - уточнили в пресс-службе.
На заседании градостроительной комиссии мэр города Сергей Собянин поручил аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка.
В соответствии с правилами землепользования и застройки, в будущем на этом земельном участке может быть построена только новая школа или детский сад.