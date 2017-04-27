Власти Москвы после жалоб жителей отказались от строительства высотки на востоке города

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия Москвы отказалась от строительства высотного дома на 11-й Парковой улице, 46 в районе Северное Измайлово на востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Ранее на данном земельном участке планировалось построить высотный жилой комплекс. Против этого проекта активно выступали местные жители", - пояснили в пресс-службе, добавив, что для разрешения конфликта был организован диалог между инициативной группой жителей, Москомархитектурой и представителями компании-инвестора.

"По итогам обсуждения правительство Москвы приняло решение о нецелесообразности строительства высотного жилого дома, что и было отражено в недавно принятых правилах землепользования и застройки", - уточнили в пресс-службе.

На заседании градостроительной комиссии мэр города Сергей Собянин поручил аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка.

В соответствии с правилами землепользования и застройки, в будущем на этом земельном участке может быть построена только новая школа или детский сад.