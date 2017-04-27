Современный жилой микрорайон появится в Хорошево-Мневниках в Москве

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия правительства Москвы одобрила в четверг на заседании проект планировки территории, расположенной на северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники - вдоль 3-й Хорошевской улицы. Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, здесь появится новый жилой микрорайон со всей инфраструктурой.
"Проектом планировки предусматривается комплексное развитие данной территории - с размещением общественной и жилой застройки (включая объекты социальной инфраструктуры) общей площадью 176,2 тыс. кв. м", - отметили в пресс-службе.
В частности, на месте существующей автобазы (земельный участок ОАО "Автобаза "Связь" - 2,74 га) предполагается возвести жилой комплекс площадью 65,4 тыс. кв. м со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями на первых этажах и детским садом на 100 мест.
Хорошую транспортную доступность обеспечат станции метро "Октябрьское поле" и МЦК "Зорге", "Хорошево", которые находятся в радиусе одного км от нового жилого комплекса. На других участках, входящих в проект планировки, предполагается строительство учебного корпуса на 300 мест, технопарка, многоуровневого паркинга на 300 машиномест, многофункционального комплекса и досугово-рекреационного центра. Общая площадь застройки территории увеличится со 142 тыс. до 288 тыс. кв. м.
Реализация проекта позволит создать комфортные условия для проживания почти 1,6 тыс. человек, а также 2,9 тыс. новых рабочих мест (всего с учетом сохраняемых - 3,6 тыс.) Проект планировки будет вынесен на публичные слушания.
Площадь реорганизуемой территории - 23,4 га. В настоящее время на ней находится автобаза, объекты коммунально-складского и иного назначения.