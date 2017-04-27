Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Современный жилой микрорайон появится в Хорошево-Мневниках в Москве

Москва
27 апреля, 18:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Реализация проекта позволит создать комфортные условия для проживания почти 1,6 тыс. человек, а также 2,9 тыс. новых рабочих мест

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия правительства Москвы одобрила в четверг на заседании проект планировки территории, расположенной на северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники - вдоль 3-й Хорошевской улицы. Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, здесь появится новый жилой микрорайон со всей инфраструктурой.

"Проектом планировки предусматривается комплексное развитие данной территории - с размещением общественной и жилой застройки (включая объекты социальной инфраструктуры) общей площадью 176,2 тыс. кв. м", - отметили в пресс-службе.

В частности, на месте существующей автобазы (земельный участок ОАО "Автобаза "Связь" - 2,74 га) предполагается возвести жилой комплекс площадью 65,4 тыс. кв. м со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями на первых этажах и детским садом на 100 мест.

Хорошую транспортную доступность обеспечат станции метро "Октябрьское поле" и МЦК "Зорге", "Хорошево", которые находятся в радиусе одного км от нового жилого комплекса. На других участках, входящих в проект планировки, предполагается строительство учебного корпуса на 300 мест, технопарка, многоуровневого паркинга на 300 машиномест, многофункционального комплекса и досугово-рекреационного центра. Общая площадь застройки территории увеличится со 142 тыс. до 288 тыс. кв. м.

Реализация проекта позволит создать комфортные условия для проживания почти 1,6 тыс. человек, а также 2,9 тыс. новых рабочих мест (всего с учетом сохраняемых - 3,6 тыс.) Проект планировки будет вынесен на публичные слушания.

Площадь реорганизуемой территории - 23,4 га. В настоящее время на ней находится автобаза, объекты коммунально-складского и иного назначения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
9
Собянин: новые вагоны метро "Москва" – одни из лучших в мире
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава антикоррупционного главка МВД Сугробов приговорен к 22 годам колонии
2
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
3
Корабль Черноморского флота столкнулся в Черном море с транспортным судном
4
Михаилу Барышникову торжественно вручили паспорт гражданина Латвии
5
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Космический аппарат Cassini начал изучение пространства между Сатурном и его кольцами
Темы дня
Загрузка...
Реклама