Новые железнодорожные путепроводы появятся на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Новые железнодорожные путепроводы будут построены на северо-востоке Москвы. Соответствующее решение одобрила градостроительно-земельная комиссия столицы, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

"Одобрен проект планировки линейного объекта улично-дорожной сети улицы Добролюбова - улицы Складочная (СВАО). Проект предусматривает кардинальное улучшение транспортной ситуации на данной территории за счет строительства новых дорог длиной 8,8 км, включая три новых искусственных сооружения", - уточнили в пресс-службе.

Речь идет о тоннеле через Алексеевскую ветку МЖД, который соединит улицы Двинцев и Складочная; эстакаде через Октябрьское направление ЖД, соединяющей проезд Добролюбова с Шереметьевской улицей, а также проколе под Рижским направлением МЖД, который объединит улицы Добролюбова и Складочная.

"В настоящее время доступ к городской территории, расположенной между Савеловским и Рижским направлениями железной дороги, а также Алексеевской соединительной веткой, существенно ограничен, что осложняет ее дальнейшее развитие. Въезд-выезд автотранспорта осуществляется по двум негабаритным путепроводам под железной дорогой и по одному регулируемому переезду, имеющим по одной полосе для движения в каждом направлении, в створе Складочной улицы и улицы Добролюбова. Общественный транспорт отсутствует", - пояснили в пресс-службе.

Помимо создания улично-дорожной сети для обслуживания этой территории реализация проекта позволит снизить транспортную нагрузку на Шереметьевскую и Бутырскую улицы, а также на участок Третьего транспортного кольца (ТТК) между ними и разгрузить улицу Руставели. Проект планировки будет вынесен на публичные слушания.