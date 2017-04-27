На видеонаблюдение в СИЗО в Москве выделят дополнительные средства после гибели Евдокимова

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Дополнительное финансирование на оснащение камер столичных следственных изоляторов системой видеонаблюдения будет выделено после проверки, проведенной по факту гибели в СИЗО № 5 топ- менеджера Роскосмоса Владимира Евдокимова. Об этом журналистам сообщил начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве Сергей Мороз.

По его словам, в результате данного ЧП были сделаны соответствующие выводы, проведен анализ реального контроля за нахождением следственных арестованных и их передвижениями в СИЗО.

"Несмотря на то, что УФСИН по Москве - это лучший регион по обеспеченности видеокамерами, все равно их количество пока недостаточно, чтобы полностью держать под контролем все наши объекты. Были сделаны дополнительные запросы в Федеральную службу (ФСИН РФ - прим. ТАСС), чтобы получить дополнительные либо комплекты оборудования, либо финансовые средства для их закупки и установки", - сообщил он.

Мороз отметил, что уже было принято решение о выделении дополнительных финансовых средств на дооснащение интегрированной системы безопасности, в которую входит видеонаблюдение. По его словам, это позволит значительно увеличить систему контроля за заключенными.

"Полностью мы, конечно, не перекроем, но особо важные объекты, камеры для содержания следственных арестованных, находящихся на особом контроле, будут оборудованы с помощью систем видеонаблюдения", - пояснил начальник УФСИН. Мороз отметил, что на особом контроле находятся не только фигуранты резонансных дел, но и люди, склонные к суициду и дезорганизации.

Гибель Евдокимова

Исполнительный директор Роскосмоса по контролю за качеством и надежностью Владимир Евдокимов был помещен в СИЗО в декабре 2016 года по делу о хищении имущества самолетостроительной корпорации "МиГ" на 200 млн рублей. 18 марта 2017 года он был обнаружен с тремя колото-резаными ранениями в туалетной комнате камеры. Одиннадцать его сокамерников заявили, что ничего не слышали и не видели.

СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".