МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Более трети месячной нормы осадков выпало в Москве за последние 36 часов, сообщили в столичном Метеобюро.

"Всего за последние 36 часов в городе выпало 15 мм осадков, что составляет более 34% апрельской нормы, которая равна 44 мм", - уточнил представитель метеослужбы.

В Подмосковье больше всего осадков выпало в Дмитрове - 41 мм (месячная норма 39 мм). Дождь в столичном регионе идет практически не переставая. 28 апреля по данным синоптиков, он продолжится. Ожидается, что дождевая "копилка" еще пополнится.

Всего с начала месяца в Москве уже выпало порядка 70 мм осадков, что превысило полторы апрельской нормы. В последние дни месяца дожди будут кратковременными и лишь местами.

Столичные коммунальщики из-за непогоды еще в среду, 26 апреля, перешли на усиленный режим работы. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. "Мосводосток" организовал круглосуточное дежурство порядка 390 аварийных бригад в составе почти 1,2 тыс. рабочих и 290 единиц техники.

По прогнозам синоптиков май в Москве начнется теплой, солнечной погодой.