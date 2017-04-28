Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более трети месячной нормы осадков выпало в Москве за последние 36 часов

Москва
28 апреля, 7:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

По данным синоптиков, 28 апреля дождь продолжится

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Более трети месячной нормы осадков выпало в Москве за последние 36 часов, сообщили в столичном Метеобюро.

"Всего за последние 36 часов в городе выпало 15 мм осадков, что составляет более 34% апрельской нормы, которая равна 44 мм", - уточнил представитель метеослужбы.

В Подмосковье больше всего осадков выпало в Дмитрове - 41 мм (месячная норма 39 мм). Дождь в столичном регионе идет практически не переставая. 28 апреля по данным синоптиков, он продолжится. Ожидается, что дождевая "копилка" еще пополнится.

Всего с начала месяца в Москве уже выпало порядка 70 мм осадков, что превысило полторы апрельской нормы. В последние дни месяца дожди будут кратковременными и лишь местами.

Столичные коммунальщики из-за непогоды еще в среду, 26 апреля, перешли на усиленный режим работы. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. "Мосводосток" организовал круглосуточное дежурство порядка 390 аварийных бригад в составе почти 1,2 тыс. рабочих и 290 единиц техники.

По прогнозам синоптиков май в Москве начнется теплой, солнечной погодой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
9
Собянин: новые вагоны метро "Москва" – одни из лучших в мире
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом причислил предполагаемую изоляцию России в ООН к достижениям Трампа
2
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
3
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
4
Трамп хочет получить от Южной Кореи $1 млрд за развертывание ПРО THAAD
5
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
6
Стивен Хокинг назвал искусственный интеллект "возможным убийцей человеческой цивилизации"
7
Экипаж судна "Лиман" вернут в Россию самолетом
Темы дня
Загрузка...
Реклама