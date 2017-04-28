Проект "ЖИТЬ" и ТАСС запускают совместную рубрику - "Добрости"Добрости 28 апреля, 9:00
Инновационно-производственная поддержкаОбразовательные курсы 28 апреля, 9:00
Сироткин: автоспорт в России стал развиваться благодаря появлению этапа "Формулы-1" в СочиСпорт 28 апреля, 8:48
В Челябинской области площадь потушенных лесных пожаров за сутки выросла почти втроеНовости Урала 28 апреля, 8:47
Почти 1,5 тыс. га тайги горит в СибириСибирь 28 апреля, 8:39
Клуб: Анчелотти сохранит пост главного тренера "Баварии" в следующем сезонеСпорт 28 апреля, 8:37
Чернышенко: ФХР детально прорабатывает вопрос уменьшения размера площадокСпорт 28 апреля, 8:10
"Сан-Антонио" и "Торонто" вышли во второй раунд плей- офф НБАСпорт 28 апреля, 7:49
Овечкин: "Вашингтону" надо диктовать свою игру в серии плей-офф НХЛ с "Питтсбургом"Спорт 28 апреля, 7:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Более трети месячной нормы осадков выпало в Москве за последние 36 часов, сообщили в столичном Метеобюро.
"Всего за последние 36 часов в городе выпало 15 мм осадков, что составляет более 34% апрельской нормы, которая равна 44 мм", - уточнил представитель метеослужбы.
В Подмосковье больше всего осадков выпало в Дмитрове - 41 мм (месячная норма 39 мм). Дождь в столичном регионе идет практически не переставая. 28 апреля по данным синоптиков, он продолжится. Ожидается, что дождевая "копилка" еще пополнится.
Всего с начала месяца в Москве уже выпало порядка 70 мм осадков, что превысило полторы апрельской нормы. В последние дни месяца дожди будут кратковременными и лишь местами.
Столичные коммунальщики из-за непогоды еще в среду, 26 апреля, перешли на усиленный режим работы. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. "Мосводосток" организовал круглосуточное дежурство порядка 390 аварийных бригад в составе почти 1,2 тыс. рабочих и 290 единиц техники.
По прогнозам синоптиков май в Москве начнется теплой, солнечной погодой.