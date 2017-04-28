Апрель в Москве стал самым дождливым в ХХI веке

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Апрель 2017 года в Москве стал самым "мокрым" за последние 17 лет. Об этом сообщили в Росгидромете.

"В городе с начала месяца уже выпало более 70 мм осадков - это 1,5 месячные нормы (44 мм). Таким образом, нынешний апрель перекрыл показатель 2013 года, когда в апреле в столице выпало 64 мм осадков, и стал самым дождливым с начала XXI века", - уточнил представитель метеослужбы.

Только последние 36 часов добавили в дождевую "копилку" более трети месячной нормы осадков. 28 апреля дождь будет идти в течение всего дня. В субботу ожидается кратковременный и лишь местами. Завершится апрель солнечной погодой.

Самый "мокрый" второй весенний месяц в истории метеонаблюдений в Москве отмечался в 1903 году. Тогда в апреле выпало 100 мм осадков.