Апрель в Москве стал самым дождливым в ХХI веке

Проект "ЖИТЬ" и ТАСС запускают совместную рубрику - "Добрости"Добрости 28 апреля, 9:00
Инновационно-производственная поддержкаОбразовательные курсы 28 апреля, 9:00
Сироткин: автоспорт в России стал развиваться благодаря появлению этапа "Формулы-1" в СочиСпорт 28 апреля, 8:48
В Челябинской области площадь потушенных лесных пожаров за сутки выросла почти втроеНовости Урала 28 апреля, 8:47
Почти 1,5 тыс. га тайги горит в СибириСибирь 28 апреля, 8:39
Клуб: Анчелотти сохранит пост главного тренера "Баварии" в следующем сезонеСпорт 28 апреля, 8:37
Чернышенко: ФХР детально прорабатывает вопрос уменьшения размера площадокСпорт 28 апреля, 8:10
"Сан-Антонио" и "Торонто" вышли во второй раунд плей- офф НБАСпорт 28 апреля, 7:49
Овечкин: "Вашингтону" надо диктовать свою игру в серии плей-офф НХЛ с "Питтсбургом"Спорт 28 апреля, 7:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Апрель 2017 года в Москве стал самым "мокрым" за последние 17 лет. Об этом сообщили в Росгидромете.
"В городе с начала месяца уже выпало более 70 мм осадков - это 1,5 месячные нормы (44 мм). Таким образом, нынешний апрель перекрыл показатель 2013 года, когда в апреле в столице выпало 64 мм осадков, и стал самым дождливым с начала XXI века", - уточнил представитель метеослужбы.
Только последние 36 часов добавили в дождевую "копилку" более трети месячной нормы осадков. 28 апреля дождь будет идти в течение всего дня. В субботу ожидается кратковременный и лишь местами. Завершится апрель солнечной погодой.
Самый "мокрый" второй весенний месяц в истории метеонаблюдений в Москве отмечался в 1903 году. Тогда в апреле выпало 100 мм осадков.