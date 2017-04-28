В Москве пресечена деятельность группы лжеэкстрасенсов

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве группу мошенников, которые под видом экстрасенсов похищали деньги у людей за якобы целительство. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность организованной группы по обвинению в мошенничестве", - сказала она.
Задержанные под видом экстрасенсов государственного центра парапсихологии, лечения и целительства входили в доверие к гражданам во время телефонных разговоров. Запугивая людей, преимущественно пожилого возраста псевдоэкстрасенсы вынуждали их переводить деньги за целительские услуги, которые в действительности не оказывались. Свою деятельность они вели из колл-центров под вымышленными именами и периодически меняли номера телефонов.
"В ходе обысков в указанных колл-центрах сотрудники полиции изъяли различную оргтехнику и копии документов, а также иные вещественные доказательства противоправной деятельности. По данному факту возбуждено уголовное дело", - добавила Волк. Четырем фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание возможных соучастников.