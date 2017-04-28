Московские власти утвердили проект планировки южной части полуострова ЗИЛ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы утвердили проект планировки южной части промышленной зоны ЗИЛ, которую планируют застраивать жилыми домами с социальными объектами и транспортной инфраструктурой. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"В проекте планировки территории реализованы принципы квартальной застройки, формирующие одновременно частное пространство жителей и общественный уличный фронт. Особое внимание заслуживает акцент на развитие набережных Москвы-реки и ее старого русла в рамках проекта планировки территории, новые набережные смогут стать новым протяженным общественным пространством, соединяя полуостров с территорией Нагатинской поймы с помощью пешеходных мостов", - приводит пресс-служба слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Он добавил, что на территории ЗИЛа построят три пешеходных и два автомобильных моста через Москву-реку к Варшавскому шоссе и проспекту Андропова.

Площадь проектируемого участка составляет 164,2 гектара. Он расположен в Даниловском районе Москвы. В общей сложности там планируется построить 1,1 млн квадратных метров жилья и 916,33 тыс. квадратных метров нежилой недвижимости. Работы будут вести в шесть очередей.

Проектируемая территория делится на северную и южную части, граница проходит от Третьего транспортного кольца до проспекта Андропова. Вдоль нее формируется общественный центр, в составе которого предусмотрено строительство культурно-просветительского центра с выставочными залами. В северной части разместятся объекты общественного и коммунального назначения: офисы, площади с торгово- развлекательной функцией, пожарное депо на четыре поста, здание отдела полиции и культурно-просветительские центры.

В южной части будет преобладать жилая недвижимость и социальная инфраструктура. В зоне, примыкающей к станции "ЗИЛ" Московского центрального кольца (МЦК), формируется пространство смешанной жилой застройки. Там будет построена поликлиника на 750 посещений в смену, два встроенных детских сада по 105 мест, школа и детский сад на 1,3 тыс. мест.

В прибрежной зоне Москвы-реки предлагается обустроить озелененную территорию. На участке, примыкающем к магистрали вдоль МЦК, будет сформирована парковая зона со школой на 2,625 тыс. мест и блоком спортивных площадок. В излучине Москвы-реки планируется разместить общественно- деловой комплекс с медицинским центром.

Ставка на транспортную инфраструктуру и озеленение

"Строительство мостов планируется в рамках проекта планировки территории, ограниченной полосой отвода Малого кольца Московской железной дороги, Москвой-рекой и 2-м Кожуховским проездом. Проект был одобрен властями города и прошел процедуру публичных слушаний. Стоит отметить, что на ЗИЛе делается серьезная ставка на транспортную инфраструктуру. С учетом строительства мостов и нескольких магистралей мы сделаем это пространство проницаемым и „вплетем" его в городскую транспортную сеть", - приводит пресс-служба слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Она отметила, что на территории участка планируется также построить две магистральные улицы - от Севастопольского проспекта до улицы Трофимова вдоль границы полосы отвода МЦК с эстакадой для разворота, а также продлить Симоновскую набережную.

Кроме того, будет организована целая сеть улиц районного значения. Одна из них пройдет вдоль МЦК, от Симоновской набережной до станции "ЗИЛ", где будет ходить наземный транспорт. Еще одна - вдоль Москвы-реки, от набережной до проспекта Андропова. Также запроектирована магистраль над железнодорожным полотном МЦК и выходом к станции "Технопарк" Замоскворецкой линии метро.

"В проекте запланировано строительство выходов со станции МЦК "ЗИЛ" с устройством сети внеуличных пешеходных переходов для обеспечения связи с жилым районом и комфортных пересадок пассажиров с МЦК на общегородской наземный транспорт", - уточнила Княжевская.

Она также добавила, что большое внимание будет уделено и озеленению территории - напротив станции "ЗИЛ" появится бульвар площадью 0,27 гектара. Кроме того, вдоль железной дороги, у станции метро "Технопарк", на 2-м Кожуховском проезде и в излучине Москвы-реки посадят деревья и различные растения.