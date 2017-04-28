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Платформу Карачарово перенесут ближе к МЦК в следующем году

Москва
28 апреля, 12:17 UTC+3

Перенос платформы призван улучшить условия пересадки с радиального направления железной дороги на МЦК

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Работы по переносу платформы Карачарово Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) ближе к пересечению с Московским центральным кольцом (МЦК) планируется завершить в следующем году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Для улучшения условий пересадки с радиального направления железной дороги на МЦК было принято решение перенести остановочный пункт Карачарово. Между платформами будет построен подземный пешеходный переход, который станет частью будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ)", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра Марата Хуснуллина.

По его словам, ТПУ объединит станцию метро "Нижегородская" Кожуховской линии метро, новую платформу Карачарово Горьковского направления МЖД и остановочный пункт МЦК "Нижегородская".

"Пересадка пассажиров между всеми видами транспорта будет организована в "теплом контуре", то есть людям не придется для этого выходить на улицу", - пояснил Хуснуллин.

Заммэра отметил, что, кроме организации комфортной пересадки с одного на другой виды транспорта, здесь предполагается построить подземный паркинг, офисно-гостиничный центр и торговые площади. 

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