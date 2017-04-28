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Пожары на стройках Москвы в первом квартале этого года происходили 16 раз

Москва
28 апреля, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Наибольшее количество пожаров зафиксировано в бытовых помещениях на территории строительства

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Пожары на московских стройках в первом квартале 2017 года случались 16 раз, при этом погибло два человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

"Наибольшее количество пожаров зафиксировано в бытовых помещениях на территории строительства - девять случаев, реже горели строительные материалы и мусор внутри зданий - пять случаев. Также зафиксировано по одному случаю возгораний выгороженных помещений в строящихся зданиях и мусора на территории", - отмечается в сообщении.

"Чаще к пожарам приводил аварийный режим работы электросети - в 10 случаях, неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в четырех случаях. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих приборов и при проведении огневых работ привели к пожарам по одному разу", - уточняют авторы сообщения.

Управление пожарного надзора Мосгосстройнадзора во взаимодействии с ГУ МЧС России по Москве ведет непрерывный мониторинг происходящих пожаров на объектах строительства, их причин и последствий.

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