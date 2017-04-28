В Зеленограде задержан подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов и оружия

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Зеленограде подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом ТАСС сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.
"Сотрудники полиции по месту жительства 31-летнего жителя Зеленограда, обвиняемого в сбыте наркотического средства, обнаружили и изъяли незаконно хранящиеся боеприпасы, основные части огнестрельного оружия и самодельный пистолет", - сообщил он.
По данным проведенного исследования, изъятые боеприпасы являются штатными к боевому огнестрельному оружию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") и ст. 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия"). Задержанный арестован.