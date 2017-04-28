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Метро Москвы извинилось перед пассажирами за ошибочное оповещение о воздушной тревоге

Москва
28 апреля, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Объявление о воздушной тревоге прозвучало из-за технического сбоя

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Московский метрополитен извинился перед пассажирами, которые утром 28 апреля услышали ошибочное оповещение о воздушной тревоге по громкой связи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Там уточнили, что в районе 11 часов утра "в метрополитене производились технические работы на оборудовании оповещения".

"Это были регламентные работы, которые проводятся на постоянной основе. Произошел некий технический сбой, в результате которого прозвучало объявление о воздушной тревоге. Администрация Московского метрополитена приносит свои извинения перед пассажирами, которые услышали это объявление", - сказал собеседник агентства.

"Никакой тревоги не было, эвакуация пассажиров не проводилась. Общее время сбоя составило пять минут: с 11:00 до 11:05 мск", - подчеркнули в пресс-службе.

В дальнейшем "Московский метрополитен будет тщательно проверять систему оповещения", чтобы предотвратить подобные технические сбои.

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