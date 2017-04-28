Более 10 тыс. сотрудников Мосгортранса примут участие в общегородском субботнике 29 апреля

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. работников ГУП "Мосгортранс" выйдут на общегородской субботник 29 апреля. Как сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия, на территориях транспортных парков и депо обустроят газоны, высадят деревья и кустарники, выполнят другие сезонные работы. В ходе субботника также проведут уборку ремонтных и производственных помещений предприятия.

"Мосгортранс ежегодно участвует в весенних субботниках, в рамках которых проводятся уборка территорий парков и депо, ремонт и покраска инфраструктурных объектов. В ходе грядущего общегородского субботника в надлежащий вид приведут фасады 190 зданий транспортного комплекса столицы. В работах будет задействовано около 200 единиц специальной техники", – цитирует пресс-служба первого заместителя руководителя предприятия Бориса Ткачука.

Кроме того, в ходе месячника по благоустройству, который проводится в Москве, сотрудники основного столичного оператора пассажирских перевозок приведут в порядок 3500 остановок общественного транспорта, помоют и окрасят 2200 опор трамвайной и троллейбусной контактной сети.

Субботник 8 апреля стал первым этапом массовой уборки города, а 29 апреля - завершающий, который пройдет на территории городских парков и скверов.

В прошлом году в субботниках приняли участие свыше 2,6 млн. человек.