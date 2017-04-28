Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Памятная доска заслуженному пожарному открыта на фасаде здания московской пожарной части

Москва
28 апреля, 14:55 UTC+3

Инициативу создания памятной доски Сергею Постевому выдвинули руководство МЧС РФ и Всероссийское добровольное пожарное общество

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Памятная доска заслуженному деятелю пожарной охраны, Герою Советского Союза Сергею Постевому открыта на фасаде московской пожарно-спасательной части номер 69, расположенной в доме № 7 на Звездном бульваре. Как передает корреспондент ТАСС, в церемонии открытия памятной доски приняли участие первый замминистра МЧС России Владимир Степанов, дочь Постевого Ирина, а также начальник ГУ МЧС по Москве Илья Денисов.

Степанов назвал Сергея Постевого "человеком-легендой, память которого все москвичи и пожарные всей страны должны чтить".

В здании на Звездном бульваре Постевой работал и обучал своих подчиненных. В пресс-службе МЧС России рассказали, что в начале Великой Отечественной войны, будучи военным техником второго ранга, он возглавлял пожарный караул в Москве. Летом 1942 года Постевой ушел на фронт.

В 1944 году за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Сергею Постевому было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

После демобилизации в 1947 году Сергей Постевой вернулся в московский гарнизон пожарной охраны. За мужество и героизм, безупречную службу в пожарной охране он был награжден Орденом Трудового Красного знамени, медалями "За отвагу на пожаре". На его родине, в городе Трубчевске Брянской области, установлен мраморный бюст герою.

Создание памятных досок, посвященных героям, внесшим вклад в развитие государственной противопожарной службы, было инициировано руководством МЧС РФ и Всероссийским добровольным пожарным обществом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
15
Военный оркестр в метро: от русской классики до джаза
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство одобрило законопроект о курортном сборе
2
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
3
Польша возмущена словами Макрона о санкциях против Варшавы
4
Сбербанк с 1 мая снижает ставки по всей линейке потребкредитов
5
Метро Москвы извинилось перед пассажирами за ошибочное оповещение о воздушной тревоге
6
В СПЧ сообщили, что акции оппозиции 29 апреля согласованы в 30 регионах РФ
7
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
Темы дня
Загрузка...
Реклама