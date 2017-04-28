Памятная доска заслуженному пожарному открыта на фасаде здания московской пожарной части

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Памятная доска заслуженному деятелю пожарной охраны, Герою Советского Союза Сергею Постевому открыта на фасаде московской пожарно-спасательной части номер 69, расположенной в доме № 7 на Звездном бульваре. Как передает корреспондент ТАСС, в церемонии открытия памятной доски приняли участие первый замминистра МЧС России Владимир Степанов, дочь Постевого Ирина, а также начальник ГУ МЧС по Москве Илья Денисов.
Степанов назвал Сергея Постевого "человеком-легендой, память которого все москвичи и пожарные всей страны должны чтить".
В здании на Звездном бульваре Постевой работал и обучал своих подчиненных. В пресс-службе МЧС России рассказали, что в начале Великой Отечественной войны, будучи военным техником второго ранга, он возглавлял пожарный караул в Москве. Летом 1942 года Постевой ушел на фронт.
В 1944 году за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Сергею Постевому было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
После демобилизации в 1947 году Сергей Постевой вернулся в московский гарнизон пожарной охраны. За мужество и героизм, безупречную службу в пожарной охране он был награжден Орденом Трудового Красного знамени, медалями "За отвагу на пожаре". На его родине, в городе Трубчевске Брянской области, установлен мраморный бюст герою.
Создание памятных досок, посвященных героям, внесшим вклад в развитие государственной противопожарной службы, было инициировано руководством МЧС РФ и Всероссийским добровольным пожарным обществом.