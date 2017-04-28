Город оплатит строительство дорог, водопроводов и другой инфраструктуры в СНТ Новой Москвы

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Автодороги, водопроводы, газопроводы и другие объекты инфраструктуры в деревнях и садовых некоммерческих товариществах (СНТ) на территории Новой Москвы будут строится за счет городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента развития новых территорий.
"Стройкомплекс столицы активно участвует в развитии инфраструктуры садовых товариществ и сельских населенных пунктов Троицкого и Новомосковского округов, поскольку в летний сезон там проживают более 300 тыс. человек", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Владимира Жидкина.
По его словам, до конца 2018 года специалисты построят подъездную автодорогу к деревне Дудкино и прилегающим СНТ. Общая длина проезжей части составит почти полтора километра. Кроме того, в 2017-2018 годах в ТиНАО построят газораспределительную сеть для деревни Марушкино и СНТ "Толстопальцево-5". Новая сеть длиной 2,5 км обеспечит природным газом 296 участков.
Вместе с тем, в СНТ "Васюнино" и еще восьми СНТ на территории Подмосковья за счет городского бюджета обустроят детские площадки.
Жидкин подчеркнул, что Москва реализует свое право помощи садоводам-москвичам в развитии инженерной и транспортной инфраструктуры СНТ за счет бюджета города. Речь идет о садоводческих участках, расположенных как на территории Москвы, так и на территориях Московской, Тверской, Тульской, Владимирской и Калужской областей.