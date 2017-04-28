Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Город оплатит строительство дорог, водопроводов и другой инфраструктуры в СНТ Новой Москвы

Москва
28 апреля, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

В летний сезон на территории садовых товариществ и сельских населенных пунктов Троицкого и Новомосковского округов проживают более 300 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Автодороги, водопроводы, газопроводы и другие объекты инфраструктуры в деревнях и садовых некоммерческих товариществах (СНТ) на территории Новой Москвы будут строится за счет городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента развития новых территорий.

"Стройкомплекс столицы активно участвует в развитии инфраструктуры садовых товариществ и сельских населенных пунктов Троицкого и Новомосковского округов, поскольку в летний сезон там проживают более 300 тыс. человек", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Владимира Жидкина.

По его словам, до конца 2018 года специалисты построят подъездную автодорогу к деревне Дудкино и прилегающим СНТ. Общая длина проезжей части составит почти полтора километра. Кроме того, в 2017-2018 годах в ТиНАО построят газораспределительную сеть для деревни Марушкино и СНТ "Толстопальцево-5". Новая сеть длиной 2,5 км обеспечит природным газом 296 участков.

Вместе с тем, в СНТ "Васюнино" и еще восьми СНТ на территории Подмосковья за счет городского бюджета обустроят детские площадки.

Жидкин подчеркнул, что Москва реализует свое право помощи садоводам-москвичам в развитии инженерной и транспортной инфраструктуры СНТ за счет бюджета города. Речь идет о садоводческих участках, расположенных как на территории Москвы, так и на территориях Московской, Тверской, Тульской, Владимирской и Калужской областей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
15
Военный оркестр в метро: от русской классики до джаза
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство одобрило законопроект о курортном сборе
2
СМИ: прокуратура Украины возбудила дело против Антона Геращенко за госизмену
3
Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"
4
ГП РФ подтвердила информацию о направлении материалов в Интерпол для розыска Яценюка
5
В Иркутской области сгорела деревня из 86 домов
6
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
7
Польша возмущена словами Макрона о санкциях против Варшавы
Темы дня
Загрузка...
Реклама