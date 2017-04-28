Более 95% застройщиков Москвы сдали властям столицы отчетность за 2016 год

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Более 95% застройщиков Москвы, которые возводят недвижимость с привлечением денежных средств граждан, сдали годовую отчетность властям столицы. Об этом сообщил председатель комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвеста) Константин Тимофеев.

"Из 248 организаций, которые должны были представить годовую отчетность, 229 сдали ее в электронном виде через портал мэра и правительства Москвы mos.ru", - сказал Тимофеев.

Он добавил, что еще десять застройщиков представили отчетность на бумажных носителях, при том что с 1 марта 2016 года сдача отчетности в Москомстройинвест в электронной форме стала обязательной.

Девять компаний оштрафуют

Таким образом, девять компаний не предоставили в комитет итоговую годовую отчетность. Среди них, по сообщению пресс-службы ведомства, ООО "Интерком", АО "Керамо", ООО "Ваш выбор", ООО "Финансовые инновации", ЗАО "Финансовая корпорация", АО "Глобинвестстрой", ООО "ГСК "Лаврский", ООО "Меджиком", ИДИЛЬ ИНШААТ ТИДЖАРЕТ ШАРКЕТИ.

"Всех этих застройщиков ждет административная ответственность", - подчеркнул Тимофеев.

Кроме того, из 239 отчитавшихся застройщиков 76 сделали отчетность с различного рода нарушениями.

"Как показал анализ годовой отчетности, большинство нарушений застройщики допускают в части расчетов значений нормативов финансовой устойчивости, когда специалисты компаний случайно или преднамеренно указывают неверные данные, думая, что их не будут перепроверять", - пояснил председатель Москомстройинвеста.

Тень банкротства

По данным ведомства, у 26 застройщиков выявлено нарушение нормативов финансовой устойчивости. "Из них 8 компаний нарушили норматив целевого использования денежных средств граждан второй период подряд", - подчеркнул председатель Москомстройинвеста. Это такие компании, как ООО "Спектр", ООО "Инвестстройгрупп", ООО "МарьиноСтрой", ООО "ОДИС", ООО "ЭнКо Инвест", ОАО "МХК", ООО "Стадион Спартак", ООО "ОЛТЕР".

Как ранее объяснял в интервью ТАСС Тимофеев, нарушение коэффициента целевого использования средств граждан - "прямой признак того, что застройщик - кандидат в банкроты".

"В качестве примера можно привести объекты на ул. Новогиреевской, вл. 5, и 6-й Радиальной: их застройщики привлекли определенный объем средств населения, но вложили в стройку меньше. Если нарушение коэффициента незначительно и застройщик в следующем отчетном периоде его выправляет, то с проектом как правило будет все в порядке и объект достроится вовремя. А вот если коэффициент нарушается из раза в раз, то это сигнал для приостановки деятельности застройщика", - рассказывал глава Москомстройинвеста.

Среди других нарушений при предоставлении отчетности застройщиками - сдача неполного комплекта документов и нарушение сроков ее предоставления.

Согласно федеральному закону о долевом строительстве 214-ФЗ, компании, привлекающие денежные средства граждан в долевое строительство, обязаны сдавать в контролирующий орган (в Москве - Москомстройинвест) ежеквартальную отчетность. Отчетность представляется застройщиком в уполномоченный орган не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала. Отчетность за IV квартал можно сдать в течение 90 дней.