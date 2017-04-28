Вестибюли нескольких станций московского метро будут закрыты в выходные

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Вестибюли некоторых станций метро столицы будут закрыты в предстоящие выходные. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
"В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные будут закрыты вестибюли нескольких станций Московского метрополитена. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых", - сказали в пресс-службе.
С 22:00 мск пятницы, 28 апреля, до открытия метрополитена в понедельник, 1 мая, для пассажиров будут закрыты южный вестибюль станции "Тушинская" и западный вестибюль станции "Кузьминки". С 00:00 мск субботы, 29 апреля, до открытия метрополитена в понедельник, 1 мая, для пассажиров будет закрыт южный вестибюль станции "Сходненская".
До 9 мая в северном вестибюле станции "Царицыно" (со стороны последнего вагона из центра) закрыта для прохода пассажиров маршевая лестница (спуск из кассового зала на платформу). Вход и выход пассажиров будет осуществляться по эскалаторам.
До 29 апреля частично ограничен вход пассажиров в вестибюль станции "Тимирязевская" после 22:00 мск вечера. Также до 1 мая будет частично ограничен вход пассажиров в вестибюль станции "Третьяковская" (со стороны платформы Калининской линии) после 22:00 мск вечера.