Фестиваль "Московская весна a cappella" открылся, несмотря на дождливую погоду

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Фестиваль "Московская весна a cappella", в котором примут участие более 160 хоровых коллективов из России и других стран, стартовал в столице. Об этом журналистам сообщил глава департамента потребительского рынка и услуг Москвы Алексей Немерюк, который уже познакомился с творчеством некоторых коллективов.
"Первый фестиваль "Московская весна a cappella" открылся, несмотря на ненастную погоду, он будет проходить на 37 площадках города, на улицах и площадях столицы, в том числе на двух вокзалах и в нескольких торговых центрах. К нам приехало более 160 коллективов из разных стран. Россию представляют хоры из большинства регионов нашей Родины", - сказал Немерюк.
"В ходе фестиваля пройдет конкурс, где определится лучший хор, мы с нетерпением будем наблюдать борьбу за Гран-при конкурса и весомый денежный приз от спонсоров", - добавил он. По словам Немерюка, победитель конкурса будет определен 7 мая, а на следующий день в парке Горького пройдет большой гала-концерт, на котором отметят всех победителей и участников песенного смотра.
Музыкальный продюсер, председатель жюри конкурса Виктор Дробыш отметил, что "музыка которая зазвучит в разных местах Москвы, заставит замолчать дождь и принесет в столицу хорошую погоду". "Мы надеемся, что и конкурс, и фестиваль пройдут очень интересно и станут ежегодными", - сказал Дробыш.
Как сообщалось ранее, вокалисты, прошедшие отбор, будут выступать перед москвичами и туристами с 28 апреля по 7 мая. В эти дни Москва превратится в большую концертную площадку: выступления пройдут на столичных улицах и площадях, на вокзалах (Рижском и Белорусском), даже на балконах домов.
Всего гостей фестиваля ждет более 12 тыс. часов живого пения. Призовой фонд конкурса, сформированный из спонсорских средств, составляет 17 млн рублей, в том числе главный приз - 6,2 млн руб., первое место - 1,8 млн руб., второе место - 1,2 млн руб., третье место - 600 тыс. рублей.