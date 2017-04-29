В Москве пройдет второй за эту весну массовый общегородской субботник

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Москвичи 29 апреля выйдут на второй в этом году общегородской весенний субботник, он станет завершающим этапом месячника благоустройства, который проходит в столице с 1 апреля. Как сообщили в столичной мэрии, массовая генеральная уборка Москвы пройдет во всех округах столицы, участие в нем смогут принять все желающие.

В первом субботнике 8 апреля приняли участие более 1 млн человек.

"Все участники субботников будут обеспечены инвентарем, инструментами и посадочным материалом. Информация о местах проведения субботников и точках выдачи инвентаря опубликована на официальных сайтах префектур административных округов и районных управ", - уточнили в мэрии.

Как рассказали в горадминистрации, во время субботника планируется посадить деревья, кустарники, убрать газоны. Во многих местах для участников будут организованы концерты, развлекательные программы, будут работать полевые кухни, также продолжится фотоконкурс "Чистый двор - чистая Москва". Кроме того, горожане могут помочь сотрудникам Мосгаза с промывкой газовых фонарей, воссозданных по чертежам ХIХ века.

Субботники в парках

Вторая серия общегородских субботников пройдет сегодня и в московских парках. Уборка пройдет в Нескучном саду, квест-субботник состоится в парке "Красная Пресня", фитнес-день ожидается в саду "Эрмитаж".

Участники субботника в Нескучном саду получат фирменные фартуки, перчатки и метлы, оснащенные селфи-палками, чтобы сразу фотографировать ход работы. Задавать ритм будет барабанщик группы HUT, который сыграет сет на ведрах.

В парке "Красная Пресня" программа начнется с утренней разминки. Затем участники разделятся на команды и должны будут разгадать головоломки и найти спрятанные в парке призы. В Измайловском парке семейный субботник начнется с зарядки на Центральной площади. Рядом с зелеными насаждениями установят таблички с QR-кодом, и участники уборки смогут узнать больше о растениях парка. Также пройдет экскурсия по самым интересным местам на его территории.

Общегородские субботники пройдут в саду имени Баумана, Гончаровском парке, Сиреневом саду, парке "Дружба", парке "Северное Тушино", парке 850-летия Москвы, парке имени Артема Боровика и других.