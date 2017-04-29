В Москве на ВДНХ пройдет ярмарка в помощь детям с ДЦП

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Благотворительная акция "Белый цветок", в ходе которой москвичи и гости столицы смогут приобрести поделки, сделанные руками воспитанников воскресных школ, открывается в субботу в Москве на ВДНХ. Собранные средства будут направлены на оказание помощи детям, страдающим ДЦП.

"На празднике будут установлены 150 ярмарочных рядов, на которых за пожертвования будут продаваться поделки, сделанные воспитанниками воскресных школ Москвы и 10 регионов России. Также для гостей праздника будут организованы выступления детских творческих коллективов, театрализованные представления, мастер-классы и другие развлечения для всей семьи", - сообщили в пресс-службе Фонда святителя Василия Великого, выступающего одним из организаторов мероприятия.

Открывать ярмарку будут руководитель столичного департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Виталий Сучков, епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, депутат Госдумы Инга Юмашева, актер Михаил Пореченков и вице-президент Фонда святителя Василия Великого Елена Мильская.

"По традиции средства, собранные на празднике, будут направлены в помощь подопечным развивающего центра для детей с ДЦП "Елизаветинский Сад" - проекта православной службы "Милосердие", - добавили в пресс-службе.

Акция пройдет на площадке возле пруда в парке "Останкино" на территории ВДНХ. Ярмарка будет работать для всех желающих с 12:30 до 19:00 мск, вход бесплатный.