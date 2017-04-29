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В Москве открывается сезон проката велосипедов

Москва
29 апреля, 0:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

Для москвичей подготовили более трех тысяч велосипедов

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Сезон велопроката открывается в Москве, в этом сезоне горожанам будет доступно 3,1 тыс. велосипедов и 330 станций, сообщает столичная мэрия.

"В течение этого года мы планируем увеличить количество станций на 50 штук, то есть их общее число должно вырасти до 380", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Максима Ликсутова.

Станции велопроката находятся не только в центре города, но и за пределами Третьего транспортного кольца. Заммэра отметил, что в этом году стоимость наиболее популярных тарифов - для коротких поездок - не изменится. При этом для пользователей планируется подготовить дополнительные ценовые предложения.

Система городского велопроката была создана в Москве в 2013 году. В 2016 г. прокатными велосипедами воспользовались более 1,6 миллиона раз, что в 15 раз больше, чем в 2014 году. Кроме того, в прошлом году впервые в столице появился прокат электробайков.

Чтобы получить велосипед, нужно зарегистрироваться, сделать это можно через терминал станции, на сайте velobike.ru или через мобильное приложение.

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