Солнечно и до 23 градусов тепла будет в Московском регионе

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Солнечная и почти летняя погода с температурой воздуха до плюс 23 градусов ожидается 29 апреля в Москве и Подмосковье, сообщили в Росгидромете.

"При переменной облачности сегодня обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 20-22 градусов, в Подмосковье будет от 18 до 23 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается южный и юго-восточный со скоростью до 7-12 м/с.

Предстоящей ночью вновь обойдется без осадков, в столице столбики термометров покажут 8-10 градусов тепла, в Подмосковье - 6-11 градусов выше нуля. Ветер южный, юго-восточный до 3-8 м/с.

Завершится апрель также солнечной, сухой и теплой погодой. В Москве воздух прогреется до 21-23 градусов, по области будет от 19 до 24 градусов тепла.